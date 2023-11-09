ГКНБ: Пресечен контрабандный груз наркотических средств, в виде маковой соломы

Бишкек, "Саясат.kg". Изъятые наркотические средства переданы в соответствующие органы для проведения экспертизы.

В ходе проводимых плановых мероприятий по демонтажу коррупционных проявлений на территории республики и по выявлению, пресечению деятельности транснациональных преступных групп, занимающихся контрабандой, отмыванием теневых финансовых средств, установлена и нейтрализована линия устойчивой контрабандной перевозки наркотических средств через международный аэропорт «Манас».

Так, установлено что, отдельные предприниматели из числа граждан КР в целях незаконного извлечения материальных благ, организовали устойчивую схему контрабанды наркотических веществ из стран ближнего и дальнего зарубежья в КР.

В частности, ГКНБ совместно с таможней аэропорта «Манас» выявлен и пресечен груз в виде кондитерского мака с общим весом 24 т. 350 кг, в котором примерно 7-8 т. составляла маковая солома (наркотические средства).

По вышесказанным фактам согласно ст. 285 (Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики) УК КР задержаны 2 граждан КР и один гражданин ближнего зарубежья.

Изъятые наркотические средства переданы в соответствующие органы для проведения экспертизы.

