В Турции пройдет Международный конкурс пианистов тюркских государств

Впервые в турецком городе Балыкэсир пройдет Международный конкурс пианистов Тюркских государств и Балыкэсирский фестиваль пианистов Zihnilatif.

Заявки на участие принимаются с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщают организаторы.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Турецкой Республики. Основателем является ассоциация Zihnilatif. Так же большой вклад в организацию фестиваля внесли городской муниципалитет Балыкэсира, Университет Балыкэсира, Городской совет Балыкэсира, а также компания "Do-Re Müzik".

Ассоциация Zihnilatif была создана для поддержки и развития выдающихся и талантливых детей. За время своего существования реализовала множество мероприятий и проектов.

Несравненное жюри, которое состоит из Андрея Писарева, Герберта Шух, Мурата Адыгюзелзаде, Гульнары Азиз, Башара Джана Кыврак, Джема Бабаджан не только выступит с концертами, но и проведет множество мастер-классов для местных молодых музыкантов. Открытие и закрытие фестиваля проведет Культурный оркестр города Балыкэсир, под руководством Тарыка Тал и Артура Хойника.

Ожидается множество заявок от молодых пианистов Тюркских Государств. Фестиваль пройдет с 11 по 14 декабря 2023 года в культурном центре AVLU города Балыкэсир. Цель фестиваля состоит в том, чтобы молодые Тюркские пианисты попробовали свои силы в соревновании международного масштаба. А также укрепления их опыта для выступлений в концертных залах по всему миру.

Подробная информация о конкурсе и условия участия доступна на сайте: https://zihnilatifpiyanofestivali.com/

URL: https://www.vb.kg/433334