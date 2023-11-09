Главу стройкомпании "Авангард стиль" Эрниса Минкеева освободили из-под стражи

Директор строительной компании "Авангард стиль" Эрнис Минкеев освобожден из СИЗО.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили в Бишкекском горсуде.

Как уточняется, постановлением следственного судьи Октябрьского райсуда Бишкека от 31 октября было удовлетворено ходатайство руководителя следственный группы УГКНБ.

Избранная ранее мера пресечения в виде заключения под стражей в отношении Минкеева, обвиняемого в легализации преступных доходов, изменена на подписку о невыезде.



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