Директор строительной компании "Авангард стиль" Эрнис Минкеев освобожден из СИЗО.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили в Бишкекском горсуде.
Как уточняется, постановлением следственного судьи Октябрьского райсуда Бишкека от 31 октября было удовлетворено ходатайство руководителя следственный группы УГКНБ.
Избранная ранее мера пресечения в виде заключения под стражей в отношении Минкеева, обвиняемого в легализации преступных доходов, изменена на подписку о невыезде.
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