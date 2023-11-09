Мэр Бишкека остался недовольным качеством уборки города и благоустройством

Чиновник распорядился принять меры по прекращению выезда специальной техники МП «Тазалык» и, возможно, других коммунальных служб после 7.00.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вчера в 6.00 совершил выезд для ознакомления с работой городских служб по санитарной очистке и вывозу твердых бытовых отходов в Октябрьском и Ленинском районах.

По данным пресс-службы муниципалитета, он проинспектировал качество работы МП «Тазалык» и оценил уровень контроля акимами районов над санитарным состоянием и благоустройством своих территорий.

«Исходя из многочисленных недостатков, зафиксированных в ходе утренних внеплановых проверок, общим решением было признать качество услуг, предоставляемых МП «Тазалык», а также деятельность глав районов по благоустройству, санитарной очистке, обеспечению чистоты и порядка на городских территориях ниже удовлетворительного уровня», — говорится в сообщении.

Айбек Джунушалиев поручил своему заместителю по ЖКХ, акимам районов внести предложения по актуализации и совершенствованию положений правил благоустройства города с учетом современных условий и повышению ответственности как структур мэрии, так и хозяйствующих субъектов и физических лиц.

Он также отметил, что до 7.00 главы районных муниципальных администраций обязаны владеть информацией о качестве выполненной службами работы.

Чиновник распорядился принять меры по прекращению выезда специальной техники МП «Тазалык» и, возможно, других коммунальных служб после 7.00. Для разгрузки городских дорог в часы утренней пиковой нагрузки он ждет предложения по ограничению/запрету движения габаритных транспортных средств, занимающихся развозом различных грузов, например, снабжающих товарами торговые точки столицы, после 7.00.

Акимам районов необходимо будет переутвердить технические карты уборки территории с учетом привязки прилегающих территорий хозсубъектов по их санитарной очистке и уборке согласно правилам благоустройства.

Муниципальной инспекции поручено внести предложения по расширению полномочий и образованию муниципальной полиции, решить вопрос обеспечения сотрудников инспекции нательными камерами для исключения неоднозначных толкований их действия, а также усилить рейдовые мероприятия по хозяйствующим субъектам столицы.



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