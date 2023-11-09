Акылбек Жапаров рассчитывает на инвесторов Германии и пригласил к сотрудничеству

По данным чиновника, на сегодня товарооборот между двумя государствами показывает уверенный рост.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в кыргызско-германском бизнес-форуме «День экономики Кыргызстана в Гамбурге» в рамках рабочего визита в Германию.

Он отметил динамику политического диалога между двумя странами на высшем уровне за последние годы и заявил, что в подтверждение серьезного настроя на воплощение практического сотрудничества решил лично приехать в Гамбург.

По данным чиновника, на сегодня товарооборот между двумя государствами показывает уверенный рост. Если в 2020 году он составил $65 миллионов, то, по предварительным сведениям, за восемь месяцев 2023-го достиг $273 миллионов.

Что касается прямых иностранных инвестиций, то в 2020 году объем составлял $3,6 миллиона, а в 2022-м он вырос до $39 миллионов.

«Вместе с тем мы понимаем, что потенциал двустороннего сотрудничества еще не раскрыт в полной мере и существует множество возможностей для его наращивания в условиях современных реалий. Мы приглашаем вас, уважаемые немецкие друзья, к активному участию в реализации проектов, охватывающих привлечение передовых технологий и инноваций, опыт менеджмента и создание системообразующих предприятий. Я лично хочу заверить всех вас в нашей готовности к активному и регулярному экономическому взаимодействию как на уровне государственного, так и частного секторов», — сказал Акылбек Жапаров.

Он акцентировал внимание участников бизнес-форума на большом потенциале республики в торговой, логистической и транспортной сферах. Также рассказал о начале стратегически важного и масштабного проекта по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Глава кабмина добавил, что проект повысит торгово-экономический и транзитный потенциал КР.

«...Увеличение транзитного потенциала Кыргызстана во многом будет способствовать расширению возможностей так называемого среднего коридора, значение которого обретает новую значимость. Для решения этого вопроса государство выражает заинтересованность в установлении международного авиасообщения с Германией, а также готовность к сотрудничеству с авиакомпаниями Германии. В целях открытия воздушного сообщения для иностранных авиакомпаний в международных аэропортах КР созданы благоприятные условия, в том числе предусмотрены скидки на начальном этапе выполнения полетов. Таким образом, открытие воздушного сообщения между нашими государствами будет способствовать развитию двусторонних отношений, в том числе положительно повлияет на увеличение торгового оборота и туристического потока», — подчеркнул он.

Акылбек Жапаров пригласил германских предпринимателей принять участие в реконструкции и строительстве новых транспортно-логистических узлов в Кыргызской Республике. По его словам, перспективным представляется и развитие сотрудничества в области создания в Кыргызстане лаборатории по сертификации сельскохозяйственной продукции, которая будет признаваться в Германии и других странах Европейского союза.

Чиновник призвал германские деловые круги рассматривать КР как надежного делового партнера и пригласил к активному сотрудничеству и совместной реализации крупных инвестиционных проектов.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/279221/