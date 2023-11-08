Садыр Жапаров примет участие в саммите глав государств — членов ОЭС в Ташкенте

«Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии»

Президент Кыргызской Республики 8-9 ноября совершит рабочий визит в Ташкент (Узбекистан) для участия в очередном саммите глав государств — членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Лидеры стран обсудят актуальные вопросы повестки дня организации, в том числе последовательную и поэтапную интеграцию государств региона в мировую систему хозяйственных отношений путем налаживания взаимовыгодного внутрирегионального экономического сотрудничества и взаимопомощи по различным аспектам социально-культурного и научно-технического развития, сообщает пресс-служба главы государства.

В саммите примут участие президенты стран ОЭС — Республики Азербайджан, Исламской Республики Иран, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Турецкой Республики, Республики Узбекистан, а также главы правительств Республики Казахстан и Исламской Республики Пакистан.

В рамках мероприятия состоится приуроченный ко Всемирному дню ребенка международный форум на тему «Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии», в котором примет участие первая леди КР Айгуль Жапарова.



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