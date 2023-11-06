В Бишкеке открыли еще две государственные аптеки

В Бишкеке открыли еще две государственные аптеки «Эл Аман».

По данным пресс-центра Минздрава, они будут работать на базе ЦСМ № 1 и филиала ЦСМ № 2 в микрорайоне «Джал».

Здесь будут представлены более 800 наименований лекарств, входящих в перечень жизненно важных лекарственных средств. Цены на препараты, как обещают чиновники, будут на 10-15 процентов ниже, чем в частных аптеках.

Напомним, Минздрав обещает открыть 46 государственных аптек во всех регионах страны.

Отметим, ранее первые госаптеки уже открыли в Бишкеке и Оше.





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