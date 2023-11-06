Сына Адахана Мадумарова лишили водительских прав: пьяным управлял автомашиной

Виновник признал вину и раскаялся в суде.

Сына арестованного депутата Жогорку Кенеша и лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова лишили водительских прав. Он управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что 2 ноября Аламединский районный суд Чуйской области лишил права управления транспортным средством сроком на один год 31-летнего Нурмухаммеда Адахановича Мадумарова.

Как говорится в постановлении суда, инспекторы районного отдела по обеспечению безопасности дорожного движения составили протокол в отношении Нурмухаммеда Мадумарова, в котором говорится, что он 29 октября, будучи пьяным, управлял машиной Ford Fusion.

Судом он признан виновным по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и другими одурманивающими веществами» Кодекса о правонарушениях.

Виновник признал вину и раскаялся в суде.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/279150/