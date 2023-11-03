Минздрав Кыргызстана успешно преодолевает неинфекционные заболевания

Неинфекционные заболевания (НИЗ) представляют серьезную угрозу здоровью населения Кыргызстана

Медпроект "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане" - это значимая инициатива, которая направлена на существенное улучшение здоровья и благосостояния населения страны. Проект, финансируемый правительством Швейцарии через Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (SDC), выполняется в двух фазах, охватывая различные регионы Кыргызстана и направлен на предоставление равного доступа к качественным услугам первичной медико-санитарной помощи и на поощрение здорового образа жизни.

Неинфекционные заболевания (НИЗ) представляют серьезную угрозу здоровью населения Кыргызстана, став основной причиной инвалидности, заболеваемости и смертности. Сердечнососудистые заболевания, рак и респираторные заболевания составляют значительную часть болезней, приводящих к утрате здоровья и преждевременной смерти. Проект фокусируется на предотвращении НИЗ и работает над укреплением системы первичной медико-санитарной помощи и изменением поведения населения.

Проект состоит из двух ключевых компонентов:

1.Усиление системы первичной медико-санитарной помощи: Проект предоставляет подготовку и обучение медицинского персонала на первичном уровне здравоохранения. Это позволяет им более эффективно бороться с НИЗ и обеспечивать качественную медицинскую помощь населению, подверженному риску заболевания.

2.Снижение факторов риска НИЗ и продвижение здорового образа жизни: Проект направлен на повышение осведомленности населения о факторах риска НИЗ и стимулирование изменения поведения людей в отношении этих рисков.

Проект реализуется консорциумом, включая GFA ConsultingGroup GmbH (Германия), Euro HealthGroup (Дания) и Общественное Объединение "Хелси Фьючер" (Кыргызстан).

Примечательным элементом этого проекта является методическое пособие "Маршрут безопасности: профилактика неинфекционных заболеваний", предназначенное для классных руководителей 6-11 классов общеобразовательных школ Кыргызстана. Это руководство помогает учителям проводить обучение по профилактике НИЗ среди учащихся, изменяя их поведение и повышая информированность.

Метод "Маршрут безопасности" состоит из четырех тематических станций:

1.Питание: Обучение о правильном питании, важности употребления овощей и фруктов, и ограничении соли в рационе.

2.Физическая активность: Поддержка активного образа жизни и физической активности для поддержания здоровья.

3.Алкоголь: Распространение информации о вредных последствиях употребления алкоголя и пропаганда умеренности.

4.Табак: Просвещение о вреде курения и методах борьбы с этой привычкой.

Проект уже доказал свою эффективность и успешно внедрен во все общеобразовательные школы Чуйской, Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской областей. Начиная с октября 2023 года, он продолжает расширять свое влияние, внедряя инструмент "Маршрут безопасности" в школы Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей, а также в городах Бишкек и Ош. Этот проект является значимым

"Школы пациентов" стали важной инициативой, запущенной совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. Эти образовательные учреждения предназначены для пациентов, страдающих артериальной гипертензией и сахарным диабетом и направлены на обучение и информирование людей о способах управления своими хроническими заболеваниями. Особое внимание уделяется также вовлечению родственников пациентов, чтобы они могли поддерживать своих близких в контроле над заболеваниями.

С момента запуска этой инициативы, более чем 22 тысячи пациентов, страдающих артериальной гипертензией, и более 10 тысяч пациентов с сахарным диабетом прошли полный курс обучения к сентябрю 2023 года. Эти "Школы пациентов" дали пациентам необходимые знания и навыки для более успешного справления со своими хроническими заболеваниями, что привело к улучшению их качества жизни.

Сельские комитеты здоровья (СКЗ) играют значительную роль в борьбе с неинфекционными заболеваниями в сельских районах Кыргызстана. Эти ассоциации волонтеров активно занимаются вопросами детерминантов здоровья в сельских местностях и сотрудничают с медицинскими работниками первичной медико-санитарной помощи. В настоящее время в Кыргызстане действует около 1700 Сельских комитетов здоровья, охватывая более 80% сел на территории страны.

Система здравоохранения Кыргызстана успешно внедряет PEN (Package of Essential Non-communicable disease interventions) протоколы - пакет мероприятий для первичной медико-санитарной помощи, направленных на профилактику и раннюю диагностику неинфекционных заболеваний. Начиная с 2018 года, проект по внедрению PEN протоколов успешно охватил организации первичной медико-санитарной помощи северных областей. К концу 2022 года протоколы PEN были успешно внедрены и используются в организациях первичной медико-санитарной помощи Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей, а также в городах Бишкек и Ош. Более 1800 семейных врачей и более 5400 семейных медсестер прошли обучение по PEN протоколам, что способствует более эффективной работе в сфере профилактики неинфекционных заболеваний.

Программа малых грантов, реализуемая в рамках проекта "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызской Республике", играет важную роль в укреплении здравоохранения и профилактике неинфекционных заболеваний в регионах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. Эта программа предоставляет финансовую поддержку органам местного самоуправления для реализации проектов, направленных на снижение факторов риска, способствующих развитию неинфекционных заболеваний, и способствует сотрудничеству между местными сообществами и медицинскими организациями для совместного решения приоритетных вопросов здоровья в их районах.





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