"Пациент умер от отравления". Почему опасно лечить псориаз непроверенными методами

Псориаз – заболевание неизвестной этиологии.

Медиаэксперт Елена Баялинова поговорила с кандидатом медицинских наук, ассистентом кафедры дерматовенерологии КГМА им. Ахунбаева Наби Ахмедовым о псориазе.

- Что такое псориаз и каковы его причины?

- Псориаз – заболевание неизвестной этиологии. Есть очень много теорий, среди них - вирусная, когда некоторые авторы считают, что его причиной является вирус. При биопсии, внутриклеточном, микроскопическом исследовании они находят там включение, похожее на вирусное. Чтобы это доказать, необходимо вирус выделить, доказать, какой он и есть ли противовирусное лечение.

Есть неврогенная теория, при которой некоторые авторы считают, что псориаз является следствием стресса. Есть также обменная теория, которая связана с предположением, что всему виной обмен веществ. Есть иммунная теория, что заболевание связано с нарушением иммунной системы. Есть инфекционно-аллергическая теория, по которой считается, что псориаз вызывается некой инфекцией, хронической инфекцией или аллергической реакцией организма.

Теории остаются теориями, и никакая из них не доказана. Таким образом, этиология псориаза до сих пор не установлена. Этим заболеванием страдает 3% населения земли, около 200 млн человек. В Кыргызстане тоже очень много больных псориазом, около 200 тыс. Особенно в осенне-зимний период в отделение бишкекского кожвендиспансера поступает очень много пациентов с псориазом.

Человек может заболеть псориазом в раннем детском возрасте, в 3-4 года, а также впервые в 50 лет. Чаще всего заболевание начинается в возрасте от 20 до 40 лет. Некоторые пациенты указывают, что это связано со стрессом, другие думают, что с инфекциями или аллергией, но мы не можем утверждать, что псориаз вызвал именно тот или иной фактор. Есть более или менее легкие формы, есть тяжелые формы псориаза, которые поражают не только кожу, но и суставы, внутренние органы, ногти и т. д.

Обычно с первичным поражением сустава пациенты обращаются к ревматологу, который ставит диагноз "неспецифический артрит". Уже позже, когда на коже появляются высыпания, выясняется, что это именно псориатрический артрит.

- Как лечат заболевание?

- Лечение псориаза - чисто патогенетическое. За рубежом есть современные методы лечения, как, например, лечение моноклональными антителами. Один недостаток – это очень дорогостоящие препараты, и они тоже не гарантируют полного излечения. В России в первую очередь больным псориазом назначают УФО-терапию (ультрафиолетовое облучение). Все зависит от формы и от того, в какое время проводится лечение.

Случается, что мы назначаем лечение пациенту. Если он соблюдает режим и рекомендации врача, ремиссия может быть 10 лет и больше. У некоторых рецидива и вовсе больше не бывает, а у некоторых он наступает через полгода или год. Все зависит от индивидуального состояния пациента и соблюдения им рекомендаций лечащего врача.



- Как проявляется псориаз?

- На коже появляются папулы, они сливаются, образуются бляшки, затем на поверхности образуется серебристое шелушение, обычно на разгибательных поверхностях конечностей, на коже туловища, волосистой части головы и др. У многих больных наблюдается ограниченная локализация, только на разгибательных конечностях суставов или только на волосистой части головы. Для данного заболевания характерна сезонность, бывает летняя и зимняя формы псориаза.

- Бывали ли случаи, что псориаз уходил с исключением нервного стресса или трудной жизненной ситуации?

- Были такие случаи. Рецидивов точно становится меньше, ведь мозг – это компьютер, который управляет всем нашим организмом. Но мы не можем точно сказать, что является причиной заболевания.

- Какие другие факторы риска влияют на происхождение псориаза?

- Наследственная предрасположенность. Если один из родителей болеет, то в 25% случаях дети тоже могут заболеть псориазом. Если болеют оба родителя, то риск соответственно увеличивается вдвое.

- Ваши профилактические рекомендации?

- Нашим пациентам мы обязательно назначаем строгую диету с исключением жирного, острого, жареного, консервированных продуктов, яиц, шоколада, кофе, цитрусовых. Мясо должно быть, конечно, отварное, желательно говядина, телятина, кролик, можно нежирную курицу и рыбу. Не рекомендуем бульон. Можно каши, супы, масло сливочное и подсолнечное. Потому что если организм человека не переваривает пищу, то это тоже способствует обострению заболевания.

Нашим пациентам мы назначаем холелитики, гепатотропные препараты, наружные мази. Большинству пациентов лечение помогает, но есть пациенты с более тяжелыми формами, во время обострения они приходят в Республиканский центр дерматовенерологии, где их консультируют опытные специалисты и сотрудники кафедры. Еженедельно там проходят консилиумы, которые проводит профессор Балтабаев. Делается доклад о тяжелых случаях, уточняется диагноз и принимается решение по дальнейшему ведению и лечению пациента.

Некоторые пациенты прибегают к народным методам лечения, к фитотерапии. Здесь скорее всего срабатывает вера пациента. У нас нет достоверных данных, доказывающих эффективность такого лечения. Возможно, и могут быть улучшения, но они, как правило, временные. А есть случаи даже ухудшения состояния, например, при обсыпании медным купоросом, когда больные поступают к нам в очень тяжелом состоянии после этой процедуры, а один пациент даже умер от отравления. Необходимо очень осторожно относиться к непроверенным методам лечения!

- Надо полагать, в мире больше не имеется каких-то новых действенных научных разработок против псориаза?

- Пока, к сожалению, нет. Будучи студентом, помню, как нам говорили, что данным заболеванием страдают и сами медики, и бедные, и миллиардеры.



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