В МВД рассказали о ситуации на дорогах республики, электросамокатах и жертвах ДТП

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков рассказал о статистике по ДТП на дорогах республики.

В МВД сегодня, 3 ноября, подвели итоги оперативной деятельности органов внутренних дел Кыргызстана за январь - сентябрь текущего года. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.



Министр внутренних дел Улан Ниязбеков рассказал о статистике по ДТП на дорогах республики.

За девять месяцев 2023 года по Кыргызстану зарегистрировано 4 880 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП погибло 489 человек, из них на дорогах местного значения - 31, на дорогах городской и сельской местности - 99, на дорогах государственного значения - 39, на дорогах международного значения - 320.

С мест дорожно-транспортных происшествий скрылись 786 водителей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, случаи неподчинения требованиям дорожных знаков возросли на 23%, нарушений правил перевозки людей - на 8%, неправильного маневрирования - на 16%, засыпания за рулем - на 12%.

С участием электросамокатов зафиксировано 58 ДТП, в результате которых пострадали 58 человек. В основном это происходит в Бишкеке и Иссык-Кульской области.

Глава МВД Улан Ниязбеков поручил усилить изучение и анализ обстоятельств и причин аварийных ситуаций и как можно скорее активизировать профилактические работы.



URL: https://kaktus.media/490095