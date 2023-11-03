Сколько платит персональный ассистент за патент? Ответ Минтруда

Персональные ассистенты получают в месяц 6 тысяч 268 сомов на руки, а патент и соцстрахование возмещаются государством.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции, комментируя выступление депутата Эмиля Жамгырчиева в парламенте.

Напомним, нардеп заявил, что для персональных ассистентов, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, выделяют 6 тысяч сомов, из них 1 тысячу 200 сомов удерживают за патент.

«То есть их приравнивают к предпринимательской деятельности», — возмущался он и предлагал создать депутатскую комиссию по изучению проблем детей с инвалидностью.

По данным министерства, услуга «Персональный ассистент» предоставляется детям с инвалидностью с 2019-го.

С июня прошлого года этой услугой могут воспользоваться лица, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, старше 18 лет, имеющие инвалидность первой группы с детства. Размер оплаты повышен с 4 тысяч 900 до 6 тысяч 268 сомов.

«За добровольный патент из республиканского бюджета выплачивается 300 сомов, а за полис государственного страхования с учетом регионального коэффициента — от 617 до 980 сомов», — отметили в Минтруда.

На сегодня выплаты получают 13 тысяч 624 персональных ассистента.



Ссылка: https://24.kg/vlast/279016/