Чемпионам Азиатских игр хотят разрешить бесплатно приватизировать жилье

Соответствующий проект БГК вынесен на общественное обсуждение.

Чемпионам Азиатских и Параазиатских игр, заслуженным тренерам, воспитавшим чемпионов, хотят разрешить бесплатную приватизацию муниципальных квартир в Бишкеке. Соответствующий проект БГК вынесен на общественное обсуждение.

Ранее такое право было только у чемпионов Олимпийских игр, чемпионов мира в олимпийских видах спорта, а также у семей погибших в ходе событий в столице 5-6 октября 2020 года.

В справке-обосновании говорится: изменения вносятся потому, что впервые в истории Бишкека воспитанники столичной СДЮШОР завоевали золотые медали на международной спортивной арене, чем привлекли внимание к своим достижениям.

В документе отмечается, что проект разработан в целях поддержки тренеров и спортсменов, представляющих Кыргызстан на международной спортивной арене, а также обеспечения их жилыми помещениями за многолетний труд.



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