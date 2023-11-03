На заседании Межведомственной рабочей группы обсуждены вопросы по совершенствованию избирательного законодательства

Бишкек, "Саясат.kg". Стратегия 2018-2020 гг. вырабатывалась на основе широкого диалога с участием депутатов парламента...

27 октября 2023 года состоялось расширенное заседание Межведомственной рабочей группы (МВРГ) по совершенствованию избирательного законодательства Кыргызской Республики.

На заседании приняли участие члены МВРГ: депутаты Жогорку Кенеша, члены ЦИК, представители государственных органов, гражданского сообщества и эксперты в области избирательного законодательства.

Председатель ЦИК Н.К. Шайлдабекова, руководитель МВРГ, ознакомила участников заседания с этапами процесса законодательного обеспечения избирательной реформы, о комплексных преобразованиях ключевых аспектов выборов, о достигнутых целях и будущих планах.

Отмечено, что в 2013 году при определении стратегии развития государства на основе анализа выборных процессов, происходивших с момента обретения независимости Кыргызстана, было обозначено, что без кардинального реформирования и демократизации избирательной системы невозможно дальнейшее стабильное и безопасное развитие страны.

После анализа всех недостатков предыдущих избирательных кампаний поставлены стратегические задачи данной реформы и одной из первых определена задача по обеспечению подлинности выборов в двух аспектах:

- точность учёта избирателей;

- точность подсчета итогов голосования избирателей.

В следствии чего выбрана новая модель, которая решала данные две задачи - это биометрическая регистрация избирателей и их идентификация на избирательном участке, а также введение автоматических сканеров для бюллетеней, которые обеспечивали предварительный подсчёт итогов голосования, оперативное опубликование итогов, тем самым создавался инструмент, ориентир для достоверного ручного подсчёта голосов избирателей.

В 2018-2020 годах проведены комплексные преобразования всех ключевых аспектов выборов через формирование стратегии совершенствования законодательства и принятие мер по плану действий в рамках стратегии.

Стратегия 2018-2020 гг. вырабатывалась на основе широкого диалога с участием депутатов парламента, представителей правительства, экспертов, организаций гражданского общества, международных партнеров, правоохранительных органов.

С 2025 года начинается следующий цикл выборов – состоятся местные выборы, далее пройдут выборы национального уровня - парламентские и президентские. На данном этапе МВРГ работает над устранением пробелов и недостатков избирательного законодательства, выявленных в ходе выборов 2021-2022 гг.

Наряду с работой по совершенствованию избирательного законодательства, ЦИК проводит информационно-разъяснительную и образовательную деятельность для граждан в рамках гражданского и цифрового образования.

На данный момент стоит самая главная задача - это повышение участия избирателей на выборах, что обеспечит легитимность выборных органов и их устойчивость. Сквозная задача - это укрепление доверия к выборам, обеспечение стабильности выборных органов и избранных должностных лиц.

Также немаловажным аспектом преобразований является программно-технические перезагрузка избирательного процесса, сейчас ведется работа над обновлением электронных программ и обеспечением кибербезопастности. Проведено апробирование дистанционного и электронных форм голосования. Данные формы могут быть рассмотрены как инструмент повышения участия в выборах молодёжи и граждан за рубежом.

На рассмотрение членов МВРГ эксперты рабочей группы

А. Букамбаева и К. Мамытова презентовали изменения в конституционный ЗКР «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР» и ЗКР «О выборах депутатов местных кенешей».

Предложенные изменения были основаны на рекомендациях Общественного диалога 2021 года, рекомендациях международных и национальных наблюдателей, предложениях организаций гражданского общества.

Предлагаемые изменения касались вопросов улучшения инклюзивности, сохранения гендерного представительства, усиления ответственности за подкуп и злоупотребление административным ресурсом, упорядочивания требований к спискам избирателей, спискам кандидатов политических партий, кандидатам.

Особое внимание членов МВРГ были уделены изменениям, предусматривающим внедрение механизмов дистанционного и электронного голосования. Было отмечено, что данные меры предлагаются в целях создания условий для расширения возможности реализации избирательных прав граждан, включая внутренних и внешних мигрантов, студентов, командированных и др.

Юрист «Ассоциация таза шайлоо» Т.Арыков высказался против некоторых изменений по усилению ответственности участников выборного процесса.

В свою очередь, заместитель председателя ЦИК КР Т. Шайназаров прокомментировал, что ЦИК при вынесении решении об отмене регистрации кандидата/списка кандидатов руководствуется решением правоохранительных органов по установлению и подтверждению факта совершения преступления и привлечения к уголовной ответственности.

Юрист общественного фонда «Гражданская инициатива интернет политики» Д. Нарымбаев высказал мнение о причинах резкого снижения участия избирателей в голосовании и необходимости выработки механизмов обеспечения тайны голосовании при дистанционном и электронном голосованиях.

Независимый эксперт И. Кадырбеков высоко оценил деятельность ЦИК по реформам в этой сфере, отметив, что Кыргызстан идет впереди среди стран СНГ по многим вопросам. Также он поддержал инициативу о возмещении причиненного ущерба государству с виновных лиц, чьи действия повлекли признание результатов выборов недействительными и назначение повторных выборов. Также он обратил внимание на важность затронутой в докладе теме сбалансированного представительства в Жогорку Кенеше и предложил рассмотреть изменения в данном направлении.

Депутат Жогорку Кенеша Г.Кожокулова отметила слабые стороны действующей избирательной системы, заметив, что по одномандатным округам избираются в основном депутаты с большой финансовой поддержкой, высказавшись о необходимости снижения влияния ресурсности на итоги выборов.

Председатель правления ОФ «Общее дело» А.Суйундуева поддержала вносимые предложения по совершенствованию избирательного законодательства, а также отметила важность принятия нового закона о политических партиях, находящегося в Жогорку Кенеше. Новый закон будет способствовать дальнейшему развитию политических партий в качестве сильных демократических институтов.

Депутат Жогорку Кенеша Э. Сулайманов предложил рассмотреть внедрения квот для молодежи и поддержал включение отрытых списков в местные городские выборы.

Исполнительный директор ОО «Агентство социальных технологий» З. Кочорбаева поддержала все предложения, которые касаются улучшения гендерного представительства, и внесла предложения по нормам, защищающим кандидатов женщин.

Член правления ОО «Институт политики развития» Б. Бекиев поднял вопрос о качестве работы и ответственности избранных депутатов местных кенешей, при этом высказал готовность внести свои предложения в этом направлении.

Член ЦИК И.Гайпкулов, руководитель КРГ ЦИК озвучил предлагаемые изменения по вопросам избирательных фондов и улучшения финансовой прозрачности.

Сотрудник управления ИКТ ЦИК К. Абдилатов рассказал участникам заседания об опыте апробирования электронного голосования в трех айыльных кенешах Баткенский области и дистанционного голосования в Саруйский айыльный кенеш Иссык-Кульской области.

По итогам заседания члены МВРГ в целом одобрили предлагаемые экспертами поправки, которые с учетом предложений будут доработаны и оформлены в качестве законопроектов.

В завершении для членов МВРГ была организована выставка по обзору оборудования, использованной на электронном и дистанционном голосованиях.