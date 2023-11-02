В электронной системе ГНС можно получить 2 вида справки об отсутствии задолженностей

В ГНС заработала услуга получения электронной справки об отсутствии задолженности.

Об этом 1 ноября в эфире «Биринчи радио» рассказал начальник управления правовой поддержки Государственной налоговой службы Саламат Журсунбеков.

Согласно озвученной информации, срок получения справки — два рабочих дня. Как пояснил глава управления, справка охватывает достаточно большое количество информации.

Помимо непосредственно налоговых отчислений и страховых взносов Налоговая служба администрирует 3 вида неналоговых доходов: отчисления за развитие инфраструктуры, сборы за вывоз мусора и штрафы, налагаемые налоговыми органами при выявлении налоговых нарушений.

Информация об этих задолженностях тоже охватывается данной справкой.

«На сегодня система является общей по всей республике. У нас 63 налоговых органа. Куда бы ни обратился гражданин, справка будет охватывать полную информацию и будет действительна на территории всей республики», - пояснил С.Журсунбеков.

Как он сообщил, справка об отсутствии задолженностей делится на 2 типа.

«Одна — справка, которая дает информацию об отсутствии задолженностей по налогам, страховым взносам и неналогововым доходам. Вторая — об отсутствии задолженностей на недвижимое имущество», - рассказали в ГНС.

Последняя, по словам начальника управления, чаще всего нужна гражданам для оформления недвижимости.

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