Сооплата отменяется. Родители в детских садах сами будут платить за питание

В соцсетях распространяется письмо Минфина в адрес администрации президента по поводу оплаты питания в детских садах.

В нем говорится, что теперь эта обязанность возложена на родителей.

В Министерстве финансов подтвердили эту информацию. По их данным, 11 августа принята новая редакция Закона «Об образовании».

«Статьей 28 пунктом 6 этого документа предусмотрено, что организация питания в дошкольных образовательных организациях осуществляется за счет средств родителей (законных представителей)», — отметили в ведомстве.

При этом там не сказали, с какого месяца прекращается выделение средств на питание детей в дошкольных учреждениях.

Отметим, ранее в дошкольных организациях республики действовал принцип сооплаты: 50 процентов оплачивают местные органы власти, а остальное — родители.



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