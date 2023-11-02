Главы МИД Кыргызстана и Туркменистана обсудили вопросы сотрудничества

Стороны выразили заинтересованность в укреплении координации и взаимодействия двух стран по обеспечению региональной безопасности...

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев 1 ноября встретился с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Как сообщила пресс-служба МИД КР, встерча прошла в Ашхабаде в рамках участия министра Кулубаева в 16-форуме «Центральная Азия – Республика Корея», который проходит в эти дни в Туркменистане.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и предстоящим планам кыргызско-туркменских мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Стороны выразили заинтересованность в укреплении координации и взаимодействия двух стран по обеспечению региональной безопасности, наращиванию транспортно-транзитного потенциала и углублению энергетических связей, сотрудничеству в рамках ООН, Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, различных форматов «Центральная Азия+», СНГ.

АКИpress