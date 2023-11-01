В Жогорку Кенеше создана еще одна депутатская комиссия. Состав

В настоящее время в парламенте работают несколько временных комиссий.

Депутаты Жогорку Кенеша 1 ноября образовали временную депутатскую комиссию по изучению проблем детей с аутизмом, синдромом Дауна и детским церебральным параличом и соблюдению их прав, предусмотренных законодательством. С инициативой создать комиссию выступила парламентская фракция "Альянс".

В состав комиссии вошли:

Марлен Маматалиев ("Ынтымак");

Эмиль Жамгырчиев ("Альянс");

Жылдыз Таалайбек кызы ("Ишеним");

Винера Раимбачаева ("Ыйман Нуру")

Айбек Алтынбеков (депутатская группа "Мекенчил");

Айгуль Айдарова ("Бутун Кыргызстан");

Дастан Бекешев (депутат по Октябрьскому одномандатному округу);

Максат Сарбагышев (депутатская группа "Элдик");

Жылдыз Садырбаева ("Ата-Журт Кыргызстан").

Напомним, в настоящее время в парламенте работают несколько временных комиссий:

- комиссия о грубых нарушениях конституционных законов, законов, гарантии прав и свобод человека и гражданина КР;

- комиссия по рассмотрению деятельности судов и прокуроров, а также органов местного самоуправления и иных соответствующих органов в отношении незаконно осужденных, условно-досрочно освобожденных до отбывания наказания.





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