В Жогорку Кенеше создана еще одна депутатская комиссия. Состав

В настоящее время в парламенте работают несколько временных комиссий.
Депутаты Жогорку Кенеша 1 ноября образовали временную депутатскую комиссию по изучению проблем детей с аутизмом, синдромом Дауна и детским церебральным параличом и соблюдению их прав, предусмотренных законодательством. С инициативой создать комиссию выступила парламентская фракция "Альянс".
В состав комиссии вошли:
Марлен Маматалиев ("Ынтымак");
Эмиль Жамгырчиев ("Альянс");
Жылдыз Таалайбек кызы ("Ишеним");
Винера Раимбачаева ("Ыйман Нуру")
Айбек Алтынбеков (депутатская группа "Мекенчил");
Айгуль Айдарова ("Бутун Кыргызстан");
Дастан Бекешев (депутат по Октябрьскому одномандатному округу);
Максат Сарбагышев (депутатская группа "Элдик");
Жылдыз Садырбаева ("Ата-Журт Кыргызстан").
Напомним, в настоящее время в парламенте работают несколько временных комиссий:
- комиссия о грубых нарушениях конституционных законов, законов, гарантии прав и свобод человека и гражданина КР;
- комиссия по рассмотрению деятельности судов и прокуроров, а также органов местного самоуправления и иных соответствующих органов в отношении незаконно осужденных, условно-досрочно освобожденных до отбывания наказания.
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