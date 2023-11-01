ГКНБ: По уголовному делу о незаконной реализации табака-кальяна

Бишкек, "Саясат.kg". ...получив при этом крупную сумму денежного вознаграждения.

ГКНБ Кыргызской Республики в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий по демонтажу коррупционных проявлений в системе таможенной службы и службы судебных исполнителей (ПССИ) выявлен факт совершенного преступления против государственной власти и правосудия.

Так, 27 июля 2023 года Ошским областным судом принято решение о конфискации в доход государства задержанного контрабандного груза в виде табака для кальяна весом 24 738 кг под названием «Serbetli» с оценочной стоимостью 48 706 780 сомов, который в последующем был передан для реализации в ПССИ Кара-Сууского района.

Однако, должностные лица ПССИ Кара-Сууского района в сговоре с ответственными лицами УГНС по Кара-Суускому району, в целях тайной его реализации, отправили конфискованный товар в Южный филиал ГП «Таможенная инфраструктура» для последующей продажи в открытых торгах с участием комиссии из числа представителей ПССИ и УГНС Кара-Сууского района.

18 октября 2023 года вышеуказанные должностные лица вопреки вступившему в силу решению суда и игнорируя установленную следствием и судебными органами реальную рыночную стоимость товара, под предлогом организации закрытых торгов, реализовали товар по заниженной цене в размере 8 497 503 сомов, получив при этом крупную сумму денежного вознаграждения.

По итогам следствия, 31 октября 2023 года сотрудник Южного филиала ГП «Таможенная инфраструктура» О.А. и руководитель ПССИ Кара-Сууского района М.К. задержаны и водворены ИВС-СИЗО ГКНБ КР по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.337 ч.3 УК Кыргызской Республики.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных к совершенному преступлению лиц.