Кого поддерживают кыргызстанцы в международных конфликтах?

Бишкек, "Саясат.kg". 47,9% кыргызстанцев поддерживают Палестину в конфликте на Ближнем Востоке.

Центр исследования общества Бишкекского государственного университета им.К.Карасаева провел опрос граждан по вопросам современной международной обстановки. Об этом написал телеграм-канал Салам Кыргызстан.



По его результатам, 47,9% кыргызстанцев поддерживают Палестину в конфликте на Ближнем Востоке.



При этом 8,8% выступают на стороне Палестины, но осуждают террористические атаки. 19,3% одобряют мирный план ООН.



В контексте российско-украинского конфликта каждый второй опрошенный (53%) считает, что Кыргызстан должен придерживаться нейтральной позиции.



По мнению 29,7% кыргызстанцев, Бишкеку необходимо поддержать Россию, написал указанный телеграм-канал.