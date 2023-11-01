Эпидситуация по кори осложнилась. Некоторые детсады и школы закрывают на карантин

В Кыргызстане с начала года корью заболели 3 289 человек, большинство из них - дети в возрасте до 4 лет.
Такие данные приводит Минздрав со ссылкой на Республиканский центр иммунопрофилактики.
Больше всего заболевших в Бишкеке - 989 человек. Затем идут:
Ош - 321;
Ошская область - 683;
Чуйская область - 515;
Джалал-Абадская область - 501;
Иссык-Кульская область – 68;
Баткенская область – 94;
Таласская область – 92;
Нарынская область – 26.
"Ситуация по кори остается напряженной. С началом учебного года участились случаи заболевания среди учащихся общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений. Это среди детей, которые не были привиты", - отметили в Минздраве.
В организованных коллективах вводится карантин: образовательные учреждения временно переводятся на дистанционное обучение до окончания инкубационного периода. В Бишкеке зарегистрированы случаи кори в двух частных детских садах, одной частной школе, в Караколе - один случай кори в государственном детском саду. 30 октября в Джалал-Абаде на карантин были закрыты две средние школы из-за зарегистрированных случаев заболевания.
Также продолжается кампания по дополнительной иммунизации против кори и краснухи среди детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет включительно в регионах, где наблюдается самая активная циркуляция вируса.
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