СМИ: при ударе Израиля по городу Хан-Юнис погибли пять человек

Бишкек, "Саясат.kg". По меньшей мере пять человек погибли в результате израильского обстрела жилого квартала в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По его данным, в результате бомбардировки израильскими военными города Хан-Юнис не менее пяти человек убиты и еще не менее 40 ранены.

Также сообщается об интенсивных боях в городе Дженин, расположенном на Западном берегу реки Иордан. Как информировал телеканал Al Mayadeen, около 80 израильских танков вошли в населенный пункт и "ведут перестрелку с силами сопротивления в центре города"