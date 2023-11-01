Осужденные в Красноярске кыргызстанцы будут отбывать оставшийся срок на родине

Осужденные в Красноярске граждане Кыргызстана будут отбывать оставшийся срок на родине.

Вопрос обсудили исполняющий обязанности начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России Сергей Бычков и советник-посланник КР в РФ Айдай Омуркулова. Об этом сообщает информагентство «Кубань».

Уточняется, что стороны обсудили принципиальные и технические вопросы передачи кыргызстанцев, находящихся в местах лишения свободы Красноярского края, на родину для дальнейшего отбывания наказания.

Сергей Бычков подчеркнул, что социальные связи для осужденных имеют большое значение и каждый человек должен быть ближе к семье и дому.

По словам Айдай Омуркуловой, взаимодействие красноярского ГУ ФСИН и посольства Кыргызстана в данном направлении имеет положительную динамику.



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