Врачи из Саудовской Аравии проведут в Кыргызстане бесплатные операции на сердце

Ожидается, что для этого в республику прибудет команда из 30 специалистов.

Врачи из Саудовской Аравии планируют провести в Кыргызстане бесплатные операции на сердце. Об этом стало известно на встрече министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом королевства Ибрахимом бин ради Аль-Ради.

По данным пресс-центра ведомства, стороны обсудили вопросы сотрудничества в области здравоохранения, строительства фельдшерско-акушерских пунктов в регионах, обмен опытом и повышение квалификации между специалистами.

Посол сообщил, что центр гуманитарной помощи и спасения имени короля Салмана намерен в ноябре провести в Кыргызстане акцию — около 100 бесплатных операций на сердце для нуждающихся пациентов из малоимущих семей.

Ожидается, что для этого в республику прибудет команда из 30 специалистов. На безвозмездной основе они привезут с собой стенты и необходимое медоборудование на сумму более $500 тысяч.



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