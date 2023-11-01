Тело мальчика в яме на стадионе Каракола: подробности от Минобразования

Министерство образования и науки прокомментировало сообщение о гибели 13-летнего мальчика в Караколе.

По данным ведомства, погибшим оказался ученик 7-го класса школы-гимназии № 3. Мальчик исправно посещал занятия и был в числе успевающих.

30 октября после уроков он не вернулся домой. Родители обратились в милицию. Были начаты поисковые работы с участием сотрудников правоохранительных органов, учителей и родителей.

Поздно вечером тело ребенка нашли в яме у стадиона.

31 октября нашли телефон мальчика. В нем сохранилось видеообращение. Однако в министерстве не уточнили, о чем говорилось в нем.

Ранее в УВД Иссык-Кульской области сообщили, что 30 октября в милицию обратилась местная жительница с просьбой найти ее 13-летнего сына, который в этот день ушел в школу и не вернулся. Заявление было зарегистрировано в УВД, были начаты поиски. Тело мальчика обнаружили в яме на стадионе Каракола.



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