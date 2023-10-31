Торага Нурланбек Шакиев встретился с представителями СМИ в преддверии Дня информации и печати

Бишкек, "Саясат.kg". Сегодня, 31 октября, Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев в преддверии 7 ноября – Дня информации и печати встретился с представителями средств массовой информации и ветеранами, трудящимися в сфере журналистики.

На встрече Торага Нурланбек Шакиев отметил высокую роль журналистов в развитии свободы слова и средств массовой информации. «На вас возложена задача не только по распространению информации, но и важная миссия по просвещению общества. В связи с этим наряду с вашим вкладом в развитие страны на вас лежит и большая ответственность», - сказал он, поздравляя всех работников средств массовой информации с их профессиональным праздником.

Нурланбек Шакиев отметил, что в современную эпоху возросла важность предоставления точной и оперативной информации, а также повысились и требования, предъявляемые к представителям СМИ, и пожелал журналистам успехов в их нелегком труде.

В рамках праздничного мероприятия некоторым представителям средств массовой информации были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма Жогорку Кенеша.

Журналисты также выступили на мероприятии и поделились своим мнением о нынешнем состоянии свободы слова.

Отдел по работе с общественностью и СМИ