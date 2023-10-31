Президенту Жапарову доверяют 80% кыргызстанцев – опрос ЦИО БГУ

Бишкек, "Саясат.kg". Доверие президенту КР С.Н.Жапарову сохраняется на высоком уровне.

Центром исследования общества Бишкекского государственного университета им.К.Карасаева в период с 24 по 28 октября 2023 года проведен республиканский социологический опрос на тему «Отношение кыргызстанцев к актуальным вопросам внутренней политики и современной международной обстановке».

Как сообщили в вузе, целью данного социологического опроса являлся замер общественного мнения кыргызстанцев по актуальным вопросам, в частности относительно решительных действий руководства страны по борьбе с организованной преступностью, оценки его деятельности, а также международной обстановки.

Социологический опрос проведен путем комбинирования двух методов сбора данных: 1) телефонный флеш-опрос по случайной выборке; 2) онлайн-опрос по стихийной выборке. Всего было опрошено 1518 кыргызстанцев по республике (с охватом 7 областей и города Бишкек).

Через телефонный опрос было проинтервьюировано 818 чел. по случайной выборке (всего совершено операторами 2460 дозвонов, из которых успешными были 818 звонков (33,2%) или завершенных интервью). В онлайн-опросе, который был осуществлен через мессенджеры и социальные сети с помощью облачного сервиса Google Forms приняли участие 700 чел. Таким образом, за указанный период всего было опрошено 1518 кыргызстанцев по республике (с охватом 7 областей и города Бишкек).

Данные, полученные из телефонного опроса и онлайн-опроса анализировались в рамках единой базы данных, так как мнения респондентов по заданным вопросам оказались максимально сопоставимыми.

По итогам социологического опроса были получены следующие результаты, отражающие общественное мнение кыргызстанцев:

Большинство опрошенных кыргызстанцев (61%) «поддерживают» решительные действия руководства страны (правительства) по борьбе с организованными преступными группами (ОПГ). Если более 52% возрастной категории 17-35 летних выразили свою «поддержку» борьбе государства с ОПГ, то этот показатель сложился намного выше в зрелых и старших возрастных категориях: 36-59 лет – 67%, 60 лет и старше – 75%.



Полученные данные свидетельствуют – чем выше возраст респондентов, тем выше эта «поддержка». Так, если более 52% возрастной категории 17-35 летних выразили свою «поддержку», то этот показатель сложился намного выше в зрелых и старших возрастных категориях: 36-59 лет – 67%, 60 лет и старше – 75%. Мужчины-респонденты больше «поддерживают», чем женщины-респонденты. В то же время среди женщин-респондентов было много тех, кто «не может точно определиться» своей позицией и «затрудняется ответить».

В региональном разрезе, больше всех давали ответ «поддерживаю» респонденты из Баткенской и Нарынской областей – более 70%. В Ошской, Джалал-Абадской, Таласской и Иссык-Кульской обалстях доля «поддерживающих» респондентов составила в среднем 65%. Большинство опрошенных жителей Чуйской области и города Бишкек также поддерживают аактивную борьбу властей с ОПГ. Но процентная доля «поддерживающих» оказалась сравнительно чуть ниже – в среднем 55%.

Доверие президенту КР С.Н.Жапарову сохраняется на высоком уровне. В совокупности около 80% опрошенных кыргызстанцев доверяют главе государства. Уровень доверия президенту в большинстве регионов остается высоким – от 83% до 91%. Уровень доверия президенту респондентов зрелых (36-59 лет) и старших возрастных групп (60 лет и более) превышает 80%.



70% опрошенных кыргызстанцев считают, что при президенте КР С.Н.Жапарове международный авторитет страны и международные отношения с другими государствами «улучшились».



Большинство опрошенных кыргызстанцев (65,6%) оценили работу председателя кабинета министров КР А.У. Жапарова положительно.



Более 76% респондентов так или иначе поддерживают сторону Палестины в палестино-израильском конфликте на Ближнем Востоке. При этом, «выступают полностью за Палестину» практически 48% опрошенных. 19% считают правильным план ООН по созданию суверенной Палестины.

Среди респондентов, полностью поддерживающих Палестину, по сравнению с остальными, почти в два раза больше тех, кто входит в молодую возрастную категорию – 17-35 лет.



Большинство опрошенных кыргызстанцев (53%) считают, что Кыргызстан должен придерживаться нейтральной позиции относительно российско-украинского конфликта.

Согласно полученным данным, среди респондентов, выступавших за нейтралитет было больше молодых людей («17-35 лет» – 54,5%). А среди тех, кто выбирал ответ «Кыргызстан должен поддерживать Россию» представителей старших возрастных категорий – «36-59 лет» и «60 лет и старше» было заметно больше по сравнению с молодежью («17-35 лет»).

Источник: Кабар