Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти

«Балага суйунчу» — это единовременная выплата при рождении каждого ребенка.

1

Условия получения

Предоставляется при рождении ребенка. Доходы семьи не учитывают. Размер выплаты — 4 тысячи сомов. В случае рождения одновременно троих и более детей «балага суйунчу» выплачивается в размере 50 тысяч сомов на каждого ребенка.

2

Куда обращаться?

Центр обслуживания населения (ЦОН), органы ЗАГС.

3

Кто может подать заявление:

- один из родителей, с которым проживает ребенок;

- опекун, с которым проживает ребенок;

- усыновитель, с которым проживает ребенок;

- доверенное лицо, действующее на основании доверенности.

4

Какие нужны документы?

Паспорт заявителя (при наличии в АИС «ЗАГС» зарегистрированной записи акта о рождении ребенка).

Если подает заявление опекун, доверенное лицо или усыновитель, дополнительно требуются:

- копия решения суда о назначении ребенку опекуна — для опекунов;

- доверенность, оформленная в соответствии с гражданским законодательством, — для доверенного лица;

- копия решения суда об усыновлении, заверенная в порядке, установленном гражданским законодательством, — для усыновителей.

Если заявление подает кайрылман или иностранный гражданин:

копия удостоверения кайрылмана (для кайрылманов);

копия вида на жительство родителя/лей ребенка (для иностранных граждан стран соглашения о гарантиях прав граждан в области выплаты социальных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов от 9 сентября 1994 года, имеющим вид на жительство в Кыргызской Республике: Россия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Молдова, Таджикистан, Армения, Украина).

5

Как получить деньги?

«Балага суйунчу» выплачивают в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления в органы ЗАГС, ЦОН. Заявителю приходит SMS-уведомление о поступлении денежных средств на счет.

* Денежные средства необходимо обналичить в любом филиале «РСК Банка» или «Айыл Банка» через кассу не позднее шести месяцев со дня подачи заявления. После они вернутся в республиканский бюджет.

6

В каком случае могут отказать?

Заявление на единовременную выплату должно быть подано в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Позднее документы не принимают.

Пособие не выплачивают на детей, находящихся на полном государственном обеспечении.

7

Остались вопросы?

По всем вопросам можно обращаться в районное/городское управление труда и социального развития по месту фактического проживания или по телефонам: 0312312502.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/278689/