Видео - Члены ОПГ Кольбаева пытались убить мужчину в Джалал-Абаде

В Джалал-Абаде в мужчину выстрелили из окна машины.

По подозрению задержан член ОПГ ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

По ее данным, в ночь на 30 августа неизвестные несколько раз выстрелили в пассажира автомобиля Daewoo Nexia. Пострадавший доставлен в областную объединенную больницу.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

По подозрению задержан житель Сузакского района, член ОПГ Кольбаева и водворен в ИВС. Он пообещал, что отныне он не будет поддерживать криминальную идеологию и будет жить соблюдая законы КР.

Ранее по этому уголовному делу задержаны еще трое жителей Сузакского района.



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