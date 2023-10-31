Видео - Члены ОПГ Кольбаева пытались убить мужчину в Джалал-Абаде

В Джалал-Абаде в мужчину выстрелили из окна машины.
По подозрению задержан член ОПГ ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.
По ее данным, в ночь на 30 августа неизвестные несколько раз выстрелили в пассажира автомобиля Daewoo Nexia. Пострадавший доставлен в областную объединенную больницу.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
По подозрению задержан житель Сузакского района, член ОПГ Кольбаева и водворен в ИВС. Он пообещал, что отныне он не будет поддерживать криминальную идеологию и будет жить соблюдая законы КР.
Ранее по этому уголовному делу задержаны еще трое жителей Сузакского района.
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