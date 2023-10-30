В Бишкеке задержан чиновник с наркотиками

Бишкек, "Саясат.kg". В Бишкеке задержан сотрудник одного из министерств Кыргызстана с наркотиками.

Об этом сообщили в МВД КР.

22 октября 2023 года примерно в 21:40 во дворе дома по проспекту Манаса задержан Ч.М. 1989 года рождения, который при задержании попытался скинуть 8 штук наркотического средства темно зеленого цвета округленной формы.

В ходе обыска по месту проживания Ч.М. обнаружены и изъяты наркотические средства в количестве 10 штук. Общее количество изъятых предметов составило 18 штук.

Изъятые наркотические средства являются смолой канабисса «гашиш» - афганский чарс.

Возбуждено уголовное дело по статье 247 УК КР «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта».

На время следствия подозреваемый водворен СИЗО-1 Бишкека.