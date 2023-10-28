В Бишкеке открыли памятник крупнейшему поэту Востока Низами Гянджеви

Бишкек, "Саясат.kg". В столичной общеобразовательной школе № 103 торжественно открыли бюст одного из крупнейших поэтов и мыслителей Востока Низами Гянджеви. Мероприятие открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие экс-спикер ЖК, а ныне председатель совета аксакалов Кыргызстана Медеткан Шеримкулов, заместитель министра образования КР Бекжан Супаналиев, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Марат Тагаев, депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков, президент Клуба друзей Азербайджана Ассоль Молдокматова, директор Консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Алмаз Букалаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов, учителя и ученики школы № 103, представители СМИ, а также азербайджанцы, проживающие в Бишкеке.

Первому слово предоставили экс-спикеру ЖК Медеткану Шеримкулову, который напомнил, что Кыргызстан и Азербайджан связывают общие исторические корни, культурные традиции и духовно-нравственные ценности.

"Низами почитают, чтят и в нашей стране, как и во всем мире. Хочу напомнить, что первой и любимой женой поэта была именно наша землячка Афак, имя которой на самом деле звучит как Аппак (в переводе с кыргызского - ослепительно белая, кристально чистая, - прим. ред.). Именно ей Низами посвятил много стихов. Так что и наш народ имеет какое-то отношение к творчеству великого поэта", - сказал он.

Остальные гости в своих выступлениях больше отмечали заслуги Низами Гянджеви перед мировой литературой. Многие из них пожелали ученикам столичной школы, носящей имя выдающегося поэта, стать новыми Низами в современном мире.

"Будьте горды, что вы учитесь в школе имени Низами, который был не только поэтом, но и мыслителем. Стремитесь к тем же высотам, которые он сумел достичь", - сказал, в частности, народный избранник Нуржигит Кадырбеков.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов в своем заключительном слове рассказал, по чьей инициативе был открыт памятник великому поэту.

"В прошлом году Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыли в Бишкеке среднюю общеобразовательную школу №103, которая носит имя великого поэта азербайджанского народа Низами Гянджеви. И сегодня непосредственно по инициативе и указанию его Превосходительства господина Президента Азербайджана Ильхама Алиева мы открываем памятник Низами Гянджеви.

Этот памятник станет символом близости, родственности наших народов. Отношения между нашими странами никогда еще не находились на таком высочайшем уровне, как сегодня. И авторами этих отношений являются наши уважаемые президенты", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане.

Источник: vb.kg