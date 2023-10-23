В Бишкеке вернули государству офис стоимостью полмиллиарда долларов

Офис площадью 500 кв. метров располагался в одном из дорогих районов

Вице-мэр Бишкека Нурдан Орунтаев на странице в Facebook объявил о том, что государству возвращен дорогостоящий офис.

По его словам, офис площадью 500 кв. метров располагался в одном из дорогих районов и возвращен в пользу государства.

«В свое время земля была оформлена и была договоренность, что какая-то часть будет принадлежать государству, но это не была выполнена до сих пор. Стоимость офиса оценивается в 500 тыс. долларов», - написал чиновник.

Источник - "КАБАР"