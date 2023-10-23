Айбек Маткеримов о бюрократии на таможне: "Почему медоборудование, поступающее за счет грантов, задерживается на границе?"

Представитель таможни заявил, что оборудование по гумпомощи проходит через границу без проблем

Сегодня, 23 октября, депутат Айбек Маткеримов на заседании комитета ЖК по социальной политике возмутился тем, что медицинское оборудование, ввозимое в нашу страну за счет грантов, задерживается на границе таможней.

— Нередки случаи, когда медицинское оборудование, ввозимое в нашу страну в качестве гуманитарной помощи, задерживается на границе таможней, — обратился народный избранник к представителям таможни. — И есть факты, когда некоторое оборудование возвращается обратно в страну-отправителя. С чем это связано? Есть ли такие факты? Почему оно задерживается на границе?

В свою очередь зампредседателя таможенной службы Алмаз Салиев пояснил, что такое невозможно.

— Такое невозможно, и таких фактов нет, — ответил чиновник. — Любое оборудование при наличии справки о гуманитарной помощи проходит через границу без каких-либо препятствий.

Однако такой ответ не убедил нардепа Жылдыз Садырбаеву.

— В свое время китайские врачи для оказания помощи завезли свое оборудование, — сказала она. — А когда уезжали, то решили оставить одно местному медучреждению в подарок. Было очень много проблем и бюрократических проволочек. Я сама не раз звонила и просила ускорить процесс оформления документов. Та же самая ситуация была и с корейскими врачами. Нельзя ли более лояльно относиться и оформлять оборудование, полученное за счет грантов, упрощенно.

Ислам Жолдошов

Источник: vesti.kg