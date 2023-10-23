Президент: Парк военно-воздушных судов КР пополнился двумя вертолетами

Он рассказал еще об одном вертолете, который отремонтировали

Парк военно-воздушных судов Кыргызстана пополнился двумя боевыми вертолетами, сообщил в соцсетях президент Садыр Жапаров.

По его словам, в 2021 году Узбекистан предоставил Кыргызстану в качестве безвозмездной гуманитарной помощи военный вертолет МИ-8МТВ, который был принят нашими специалистами военно-воздушных сил.

"После этого один из таких же вертолетов в парке военных воздушных судов Кыргызстана был передан государственному Чирчикскому авиационному ремонтному заводу Узбекистана для проведения капитального ремонта. Министерство обороны Узбекистана полностью взяло на себя проведение ремонтных работ. И вот недавно соответствующие структуры Узбекистана сообщили, что наш вертолет полностью отремонтирован и укомплектован.

Специалисты нашего Министерства обороны приняли вертолет и доставили его по маршрутам Чирчик - Ош, Ош - Бишкек, сообщив, что воздушное судно полностью готово к выполнению своей работы.

Все это, конечно же, стало возможным при поддержке и контроле президента Узбекистана, уважаемого Шавката Мирзиёева. В этой связи выражаю глубокую благодарность Шавкату Миромоновичу.

Таким образом, парк военных-воздушных судов Кыргызстана пополнился еще двумя вертолетами", - написал Жапаров.

Напомним, ранее Садыр Жапаров поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за помощь в ремонте вертолета Ми-8МТВ-1.

Фото со страницы Садыра Жапаров в Facebook



Источник: vesti.kg