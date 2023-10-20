Глава Кабмина А. Жапаров открыл противолавинный тоннель на автодороге Бишкек-Ош

Председатель Кабинета Министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в открытии противолавинного тоннеля на 246 км автодороги Бишкек-Ош.

Глава Кабмина отметил, что данная автодорога объединяет север и юг страны и является одной из главных «артерий»республики.

«Ежедневно и зимой и летом эта дорога служит для сотни тысяч водителей и в то же время является лавиноопасной. При помощи правительства Японии и агентства «JICA», нам удалось построить закрытый автотоннель, который даст возможность избежать остановки движения при сходе снежных лавин и обеспечит безопасный проезд для водителей. Тоннель, с уверенностью можно внести в список уникальных строений республики. Он построен по японской технологии из монолитного бетона, ширина дороги при этом увеличена на 30 метров. Уверен, что названная в честь кыргызско-японской дружбы, тоннель прослужит долгие годы»,- сказал Акылбек Жапаров, выразив благодарность правительству Японии в лице Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызской Республике.

Отметим, что строительство тоннеля длиною 460 метров было начато в мае 2019 года, общая сметность проекта составила 39,2 млн долларов США, в настоящее время строительство объекта полностью завершено.

