Камчыбек Ташиев вручил ключи от квартиры пограничнику Т.Инхамову который получил ранения во время боестолкновений 2022 года

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе встречи председатель ГКНБ КР вручил ключи Инхамову Т.Д. от 2-ух комнатной квартиры в г.Бишкек.

Сегодня, 19 октября 2023 года Заместитель Кабинета Министров-председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев провел встречу с пограничником Инхамовым Таирбеком Даврановичем, который 16 сентября 2022 года во время боестолкновений на кыргызско-таджикском участке государственной границы получил боевые ранения.

В ходе встречи председатель ГКНБ КР вручил ключи Инхамову Т.Д. от 2-ух комнатной квартиры в г.Бишкек.

Также председатель ГКНБ КР выразил глубокую благодарность родителям Т.Инхамова за воспитание сына, который проявил мужество и дух во время боестолкновений и отметил, что он является ярким примером подражания для подрастающего поколения и отметил, что государство не забудет заслуги героев участвовавших во время боестолкновений.

Справочно: 16 сентября 2022 года во время боестолкновений на кыргызско-таджикском участке государственной границы Т.Инхамов во время миномётного взрыва, получил тяжелые осколочные ранения в ногах, сквозное пулевое ранение в руку, кроме Т.Инхамов лишился левого глаза. В данное время Т.Инхамов проживает совместно с родителями.