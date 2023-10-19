Загрязнение воздуха это и есть эпидемия, - глава Центра кардиологии

По его словам, в 2022 году город Бишкек занял 24-е место в антирейтинге по грязному воздуху.

Загрязнение воздуха это и есть эпидемия, сказал директор Национального центра кардиологии и терапии Талантбек Сооронбаев.

По его словам, в 2022 году город Бишкек занял 24-е место в антирейтинге по грязному воздуху.

Сооронбаев отметил, что в Кыргызстане с каждым годом растет показатели заболеваемости болезней органов дыхания и в 2022 году составил 28,6 на 100 тыс. населения:

- в 2018 году – 24,3;

- в 2019 году – 22,3;

- в 2020 году – 28,1;

- в 2021 году – 28,4.

Основными факторами риска заболеваний органов дыхания являются: курение, загрязнение воздуха внутри жилища и окружающей среде, респираторные инфекции: коронавирус, грипп, пневмония и другие.

«Здоровье» (АКИpress)