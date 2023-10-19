Как зарегистрироваться на ОРТ для зимнего приема в вузы Кыргызстана?

17 октября в Кыргызстане стартовала регистрация на Общереспубликанское тестирование для зимнего приёма в высшие учебные заведения Кыргызстана.
Регистрация на ОРТ для зимнего приема будет проводиться онлайн на электронной платформе сайта ЦООМО через районные/городские отделы образования с 17 по 27 октября.
Зимний прием в вузы проводится для отбора и зачисления абитуриентов только на места по договору с оплатой стоимости обучения (контракт).
К регистрации на Общереспубликанское тестирование (для зимнего приема) допускаются лица, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование, и не допускаются выпускники 2024 года (учащиеся 11 классов школ или выпускных (последних) курсов техникумов, колледжей), студенты высших учебных заведений.
Документы, необходимые для регистрации:
- оригинал паспорта (или свидетельства о рождении, если еще не получен паспорт);
- аттестат о среднем общем или о среднем профессиональном образовании;
- квитанция об оплате регистрационного взноса за ОРТ;
- электронная фотография в соответствии с требованиями.
Все документы предоставляются в оригинале (нотариально заверенные копии не действительны).
Инструкции по онлайн-регистрации выложены на официальном сайте ЦООМО www.testing.kg, а также отправлены в районные/городские отделы образования.
Стоимость регистрационного взноса с одного абитуриента за основной, а также за каждый предметный тест составляет 470 сомов.
Основной тест ОРТ (для зимнего приема) является обязательным для поступления в вузы КР, на все формы обучения на (очное, дистанционное и вечернее).
Предметные тесты являются обязательными для абитуриентов, желающих поступить на медицинские и фармацевтические специальности. При поступлении на другие специальности приоритетным правом на зачисление пользуются абитуриенты, получившие по основному и соответствующему предметному тестам баллы, равные пороговым или выше пороговых баллов, участвующие в конкурсе по сумме баллов основного и предметного тестов. Предлагаются предметные тесты по химии, биологии, физике, математике, истории, английскому языку, кыргызскому языку и литературе, русскому языку и литературе.
Предварительные сроки ОРТ для зимнего приема в вузы — с 24 по 30 ноября.
Для подготовки к ОРТ ЦООМО предлагает онлайн-тесты и видеоуроки.
bilim.akipress.org