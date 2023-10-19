В ТРК «Азия Молл» якобы заложена бомба. Милиция эвакуировала посетителей

10 октября в 9:40 в службу «102» ГУВД Бишкека поступила информация о якобы заложенной бомбе в здании ТРК «Азия Молл».

Как сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека, на место выехала следственно-оперативная группа и сотрудники милиции районного управления. Граждан эвакуировали, территория оцеплена.

В настоящее время ожидают прибытия кинологов СБНОН МВД для проведения соответствующих мероприятий.

В 9 часов утра в милицию также поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в зданиях Верховного суда, Ленинского районного суда и Министерства цифрового развития.

«Сводка» (АКИpress)