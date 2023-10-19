В Бишкеке проведут фотовыставку с аукционом к Дню защиты снежного барса

В Бишкеке пройдет фотовыставка "Исчезающие сокровища Кыргызстана", посвященная Международному дню снежного барса.

Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.

Как сообщается, мероприятие пройдет с 20 октября по 7 ноября в рамках программы ЮНЕП "Исчезающие сокровища". Фотовыставка откроется в 14 часов 20 октября в Музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева (ул. Абдрахманова, 196).

Целью выставки "Исчезающие сокровища Кыргызстана" называют привлечение внимания общественности к проблемам сохранения снежного барса и других редких животных, обитающих в Кыргызстане.

На фотовыставке покажут уникальные фотографии и видеоматериалы, снятые фотоловушками, а также проекты в областях пчеловодства, садоводства и экотуризма, природоохранные работы в рамках программы ЮНЕП "Исчезающие сокровища". Также будут представлены проекты организаций, работающих в сфере защиты снежного барса.

31 октября пройдет церемония награждения победителей ранее объявленных конкурсов фотографии, видеосъемки и дизайна с применением искусственного интеллекта.

В программе также планируется показ фильма "Coexistence with Wolf" и аукцион фотографий в пользу охраны природы. У посетителей будет возможность приобрести продукты, созданные в поддержку Фонда по сохранению снежного барса.



Совместная фотовыставка проводится ОФ "Фонд "Илбирс", Глобальной программой по сохранению снежного барса и экосистем, Snow leopard Trust, Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan, "НАБУ Кыргызстан" при поддержке проекта "Исчезающие сокровища" Программы ООН по окружающей среде, правительства Люксембурга, Глобального экологического фонда (GEF), Программы развития ООН и Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.



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