Юрист "БишкекВторРесурса" считает, что до окончания судебных процессов еще далеко

Сафонов считает, что "администрация Октябрьского района передергивает факты, выдавая желаемое за действительное".

Серию судебных процессов вокруг ОсОО "БишкекВторРесурс" прокомментировал юрист, представитель компании Анатолий Сафонов. В частности, один из исков о понуждении ответчиков - мэрии Бишкека, Октябрьской районной администрации и других структурных подразделений муниципалитета - к надлежащему исполнению договора.

Сафонов считает, что "администрация Октябрьского района передергивает факты, выдавая желаемое за действительное".



"Публикуя информацию о судебном решении в пользу администрации, акимиат забывает упомянуть, что в судебном производстве есть и другие иски. И по некоторым из них уже вынесены решения в пользу ОсОО "БишкекВторРесурса", остальные находятся на различных стадиях судопроизводства. Закончатся судебные тяжбы только после того, как по всем судебным делам будет поставлена точка.

Рассматриваемый в Бишкекском городском суде иск о понуждении к надлежащему исполнению договоров не является каким-то особым. Он является одним из череды исков, которые были поданы в отношении ответчиков – структурных подразделений мэрии Бишкека.

Независимо от того, какое решение вынесет Бишкекский городской суд, уведомляем о том, что судебные производства продолжаются. И непонятно, почему Октябрьский акимиат заявляет, что, выиграв этот один иск, победит во всех судах.

Сообщаем и о том, что также имеются иски и к нам от МП "Бишкекский санитарный полигон" и МП "Тазалык", которые находятся на различных стадиях судопроизводства.

В связи с чем уведомляем горожан о том, что какой бы вердикт судами по одному из исков не выносился, компания "БишкекВторРесурс" продолжит выполнять обязательства перед сторонами и намерена требовать это от других. До вынесения окончательного решения суда еще очень далеко", - прокомментировал представитель компании.



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