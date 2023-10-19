Сафонов считает, что "администрация Октябрьского района передергивает факты, выдавая желаемое за действительное".
Серию судебных процессов вокруг ОсОО "БишкекВторРесурс" прокомментировал юрист, представитель компании Анатолий Сафонов. В частности, один из исков о понуждении ответчиков - мэрии Бишкека, Октябрьской районной администрации и других структурных подразделений муниципалитета - к надлежащему исполнению договора.
Сафонов считает, что "администрация Октябрьского района передергивает факты, выдавая желаемое за действительное".
"Публикуя информацию о судебном решении в пользу администрации, акимиат забывает упомянуть, что в судебном производстве есть и другие иски. И по некоторым из них уже вынесены решения в пользу ОсОО "БишкекВторРесурса", остальные находятся на различных стадиях судопроизводства. Закончатся судебные тяжбы только после того, как по всем судебным делам будет поставлена точка.
Рассматриваемый в Бишкекском городском суде иск о понуждении к надлежащему исполнению договоров не является каким-то особым. Он является одним из череды исков, которые были поданы в отношении ответчиков – структурных подразделений мэрии Бишкека.
Независимо от того, какое решение вынесет Бишкекский городской суд, уведомляем о том, что судебные производства продолжаются. И непонятно, почему Октябрьский акимиат заявляет, что, выиграв этот один иск, победит во всех судах.
Сообщаем и о том, что также имеются иски и к нам от МП "Бишкекский санитарный полигон" и МП "Тазалык", которые находятся на различных стадиях судопроизводства.
В связи с чем уведомляем горожан о том, что какой бы вердикт судами по одному из исков не выносился, компания "БишкекВторРесурс" продолжит выполнять обязательства перед сторонами и намерена требовать это от других. До вынесения окончательного решения суда еще очень далеко", - прокомментировал представитель компании.
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