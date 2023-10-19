Еще один производитель стройматериалов из Европы захотел открыть завод в Кыргызстане

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с представителями итальянской компании Breton S.p.A.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Как сообщается, компания намерена создать в Кыргызстане совместное предприятие по производству строительных материалов, используя передовые технологии и оборудование. В частности, предприятие выпускает цементные плиты, плиты на основе кварца и другое, говорится в сообщении.

Акылбек Жапаров отметил, что правительство готово оказать содействие и поддержку инвесторам. И добавил, что в стране имеются месторождения, которые послужат сырьевой базой для производства.

Ранее о планах по запуску производства стройматериалов в Чуйской области заявила немецкая компания Knauf.



URL: https://kaktus.media/489213