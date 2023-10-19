Из колонии в Молдовановке переселили заключенных. В СИН рассказали зачем

Кроме того, у КПП для свиданий собралось много людей.

18 октября некоторые СМИ и паблики распространили информацию о том, что из исправительной колонии №1 в селе Молдовановка массово вывозят осужденных. Происходит это уже два дня.

Кроме того, у КПП для свиданий собралось много людей. Это родственники осужденных, которые на авто забирают из колонии ковры, дорожки, микроволновые печи, одежду и так называемый ширпотреб – нарды, шахматы, столы и прочее.

Kaktus.media обратился за комментарием в Службу исполнения наказаний. Там сообщили, что в СИН проводятся "уголовные реформы, направленные на предотвращение рецидива преступности".

"На сегодняшний день статистический анализ по распределению осужденных по исправительным колониям различного режима показывает, что численность осужденных в исправительных колониях общего режима в зависимости от степени стала превышать численность осужденных в колониях строгого режима", - сообщили в СИН.

Отмечается, что "такая ситуация в первую очередь обусловлена проведенными реформами в сфере уголовной политики, направленными на гуманизацию уголовного законодательства, в том числе на исключение рецидива преступности".

"В этой связи СИН проводит плановые мероприятия по обеспечению рационального и дифференциального размещения осужденных в пенитенциарных учреждениях", - добавили в Службе исполнения наказаний.



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