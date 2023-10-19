Ограничение безвизового режима для иностранцев не касается граждан России

Ограничение безвизового режима для иностранцев не касается граждан Российской Федерации.

Отмена возможности многократного «обнуления» срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы для иностранных граждан не коснется россиян согласно закону Кыргызской Республики, который опубликован на сайте МИД КР.

Граждане России могут находиться в стране без визы неограниченный срок.

17 октября стало известно, что кабмин КР принял решение об отмене практики, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока их пребывания на территории республики. Теперь граждане стран, которые по закону могут 60 дней находиться в Кыргызстане без визы, после выезда смогут въехать обратно только через 60 дней. Аналогичная ситуация будет и с 90-дневным безвизовым сроком. Эти ограничения, по данным внешнеполитического ведомства, вводятся в целях обеспечения более эффективного управления миграционными потоками и улучшения общей безопасности страны.



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