ГКНБ КР: Уволены около 50 сотрудников ГТС при МФ КР

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ КР продолжит курс по выявлению и пресечению деятельности недобросовестных сотрудников в государственных органах и ведомствах.

В ходе проводимых плановых мероприятий по выявлению близких связей т.н. «вора в законе» К.Асанбека были установлены отдельные должностные лица в Государственной таможенной службе при Министерстве финансов, которые нарушили внутри ведомственные приказы.

Установлено, что в ходе проведенных соответствующих мероприятий около 50 сотрудников ГТС при МФ КР имели близкую связь с т.н. криминальным авторитетом К.Асанбеком и экс-зампредседателем ГТС Р.Матраимовым. В связи с чем, вышеуказанные сотрудники ГТС освобождены от занимаемых должностей.

Вместе с тем, ГКНБ КР продолжит курс по выявлению и пресечению деятельности недобросовестных сотрудников в государственных органах и ведомствах.

В настоящее время продолжается работа по установлению других сотрудников причастных к вышеуказанным нарушениям.