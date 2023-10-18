Депутаты Жогорку Кенеша выступили за оказание гумпомощи палестинскому народу

Много обращений поступает о том, как можно помочь палестинскому народу, сообщил депутат Жалолидин Нурбаев (Араванский округ) 18 октября на заседании Жогорку Кенеша.

«Предлагаю, чтобы МИД открыл спецсчет, так как некоторые не знают, как им помочь в денежном выражении. От имени парламента и народа нужно перечислить средства для помощи нашим братьям. Все читают СМИ, жертв и пострадавших много», - сказал он.

Депутат Айбек Осмонов (Ошский округ) поддержал коллегу. «Что мы сможем сделать? Коридор может создать, чтобы лекарства, гумпомощь доставить. Жогорку Кенеш должен высказать свою позицию», - сообщил он.

Тяжелое положение в Палестине, нужно помочь, сказал депутат Жаныбек Кыдыкбаев («Ата-Журт Кыргызстан»). Он предложил перечислить однодневную зарплату депутатов в рамках помощи палестинцам.

«Все мы говорим, что мусульмане, но молчим. Может стоит обратиться к гражданскому обществу? В США флешмобы проходят в поддержку мира. Мы тоже должны показать позицию, что мы против войны и смертей. Мы тоже видели такое, с теплом восприняли помощи из разных областей страны», - отметил депутат.

«Идет война, люди умирают. Кыргызстан — страна, любящая мир. Мы тоже требуем, чтобы конфликт был урегулирован мирным путем. Жизнь человека дороже всего. Не нужно быть равнодушным к такому. Мы рассмотрим пути оказания гумпомощи», - сказал спикер ЖК Нурланбек Шакиев.

Бишкек (АКИpress)