В Кыргызстане впервые пройдет Бишкекский международный кинофестиваль

В кинофестивале от Кыргызстана будут участвовать 8 кинолент, из других стран примут участие 10 фильмов.
В Кыргызстане 17-21 ноября впервые пройдет Бишкекский международный кинофестиваль, сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.
В кинофестивале от Кыргызстана будут участвовать 8 кинолент, из других стран примут участие 10 фильмов. Общий призовой фонд составляет 3 млн сомов.
В рамках фестиваля также будет организован форум в честь 95-летия Чынгыза Айтматова и питчинг-лаборатория Центральной Азии, победителю которого вручат денежный приз в размере 300 тыс. сомов.
Также пройдут следующие мастер классы:
- Искусственный интеллект и кино;
- Изготовление качественных трейлеров;
- Актерское мастерство;
- Виртуальная жизнь и кино;
- Современный дистрибьюторский ранок.
«Культура» (АКИpress)