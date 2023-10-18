В Кыргызстане впервые пройдет Бишкекский международный кинофестиваль

В кинофестивале от Кыргызстана будут участвовать 8 кинолент, из других стран примут участие 10 фильмов.

В Кыргызстане 17-21 ноября впервые пройдет Бишкекский международный кинофестиваль, сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

В кинофестивале от Кыргызстана будут участвовать 8 кинолент, из других стран примут участие 10 фильмов. Общий призовой фонд составляет 3 млн сомов.

В рамках фестиваля также будет организован форум в честь 95-летия Чынгыза Айтматова и питчинг-лаборатория Центральной Азии, победителю которого вручат денежный приз в размере 300 тыс. сомов.

Также пройдут следующие мастер классы:

- Искусственный интеллект и кино;

- Изготовление качественных трейлеров;

- Актерское мастерство;

- Виртуальная жизнь и кино;

- Современный дистрибьюторский ранок.



«Культура» (АКИpress)