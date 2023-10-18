Из-за долгов оборудование племенного завода на Иссык-Куле передано в муниципальную собственность

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 10 октября 2023 года.

Кабинет министров поручил Государственному агентству по управлению государственным имуществом передать в муниципальную собственность айыл окмоту Оргочорского айылного аймака Джети-Огузского района Иссык-Кульской области объекты, находящиеся в собственности государственного предприятия «Государственный племенной завод «Оргочор».

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 10 октября 2023 года.

В месячный срок на безвозмездной основе завод, агентство и айыл окмоту должны произвести прием-передачу передаваемых основных средств в муниципальную собственность.

Кабмин рекомендовал айыл окмоту:

- выплатить за счет средств местного бюджета остаток задолженности ГП «Государственный племенной завод «Оргочор» перед Министерством финансов Кыргызской Республики по договору товарного кредита № 2-210-2 от 15 декабря 2002 года и договору о залоге от 10 декабря 2002 года (реестровый № 2603, запрещение № 604),

- принять в муниципальную собственность и обеспечить сохранность передаваемых объектов,

- использовать передаваемые объекты строго по целевому назначению;

- провести государственную перерегистрацию передаваемых объектов;

- производить содержание и дальнейшее обслуживание передаваемых объектов за счет средств местного бюджета.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на управление контроля исполнения решений президента и Кабинета министров Администрации президента Кыргызской Республики.

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

tazabek.kg

