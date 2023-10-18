ГКНБ: У Даниэля Ажиева изъяты 500 тыс. долларов США, полученные от незаконной деятельности, организованной им транснациональной сети вебкам-студий

Бишкек, "Саясат.kg". Д.Ажиев руководил группой лиц, в число которых входило более 300 операторов «вебкам моделей» из числа граждан стран ближнего зарубежья.

Как сообщалось, ранее ГКНБ Кыргызской Республики продолжается расследование уголовного дела в отношении небезызвестного Д.Ажиева, который организовал транснациональную преступную группировку координирующую работу вебкам-студий (предоставление интимных услуг посредством специальных интернет ресурсов).

В результате проведенного следствия, установлено, что Д.Ажиев руководил группой лиц, в число которых входило более 300 операторов «вебкам моделей» из числа граждан стран ближнего зарубежья.

Предварительный оборот денежных средств, незаконно получаемых Д.Ажиевым от преступной деятельности, составлял порядка более 300 тыс. долларов США ежемесячно.

По делу к уголовной ответственности были привлечены восемь активных членов группировки, из которых шестеро, в том числе и сам Д.Ажиев задержаны, а двое объявлены в розыск.

В свете появившихся на отдельных интернет ресурсах сообщений о якобы внесенных со стороны Д.Ажиева денежных средств в сумме 44 млн. сомов в качестве спонсорской помощи в бюджет КР, ГКНБ считает необходимым отметить следующее.

ГКНБ велась активная работа по поиску активов, нажитых Д.Ажиевым в результате его преступной деятельности, а последний настойчиво предлагал следствию передать денежные средства в сумме 500 тыс. долларов США в качестве откупа за изменение ему меры пресечения.

В результате чего у супруги Д.Ажиева были изъяты денежные средства в сумме 500 тыс. долларов США, на которые в рамках следствия наложен арест в установленном законом порядке.

Таким образом, информация о добровольном внесении Д.Ажиевым в бюджет КР денежных средств не соответствует действительности, а его доводы не состоятельны и направлены лишь на введение общественности в заблуждение

Более того следствием наложен арест на движимое и недвижимое имущество Д.Ажиева, в число которых, входят дорогостоящие автомашины и квартиры.

Уголовное дело в отношении Д.Ажиева находится на завершающем этапе, а после утверждения обвинительного акта, будет направлено в суд, где и будет рассматриваться по существу, в том числе и в части арестованного имущества.

