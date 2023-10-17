Видео - Задержан сын экс-главы Минприроды, подозреваемый в организации коррупционных махинаций в сфере недропользования

Бишкек, "Саясат.kg". Он получил 7 млн 560 тысяч сомов по проекту ОФ «Жашыл Мурас», который был лишь поводом для вывода денежных средств.

ГКНБ КР задержан еще один организатор коррупционной группы, скрывавшийся в Турции, в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 336 «Коррупция» Уголовного кодекса КР по фактам коррупции и нецелевого использования бюджетных средств, в ходе которого был выявлен и пресечен коррупционный механизм высших должностных лиц Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики (далее – Минприроды) и Общественного фонда «Фонд развития природы» (далее – Фонд).

Так, в ходе следствия были получены прямые показания о непосредственном вмешательстве в работу Минприроды и Фонда К.Кутманова - сына экс-министра Д.Кутмановой, и получения им т.н. «откатов» в размере 10% от суммы финансирования проектов. Согласно свдетельским показаниям К.Кутмановым получены откаты от 5 субъектов предпринимательства на сумму свыше 17 млн. сомов. Также, он получил 7 млн 560 тысяч сомов по проекту ОФ «Жашыл Мурас», который был лишь поводом для вывода денежных средств.

Более того, К.Кутманов непосредственно курировал деятельность Фонда при распределении денежных средств, поступающих из ЗАО «Кумтор Голд Компани» и лично лоббировал назначение своих друзей на высокие должности в Минприроде.

Справочно: В период с 2021 года по настоящее время на реализацию проектов по защите природы КР ежегодно выделялись денежные средства в размере 3 млн.700 тыс. долларов США из средств ЗАО «Кумтор Голд Компани» (по курсу НБ КР 325 млн. сомов). Общая сумма финансирования за 3 года составляет около 976 млн. 800 тыс. сомов.

Согласно заключению Счетной палаты Кыргызской Республики установлено, что ОФ «ФРП» по нецелевому назначению использовано 720 млн сомов, из них ущерб нанесенный государству составляет около 192 млн сомов. Органами национальной безопасности в доход государства возмещено 56 млн сомов.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что К.Кутманов в целях уклонения от уголовной ответственности 29 мая 2023 года выехал в Республику Казахстан, далее 13 июня 2023 года вылетел в г.Москва РФ, после чего с 19 июня 2023 года пребывал в г. Стамбул Турции.

К.Кутманов был объявлен в международный розыск по линии «ИНТЕРПОЛ» и в результате совместной работы ГКНБ КР и Турции было установлено его точное местонахождение, после чего последний был задержан и водворён в специализированный миграционный лагерь в г.Стамбул.

На сегодняшний день К.Кутманов доставлен на территорию Кыргызской Республики для проведения следственный действий с его участием и водворен в СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР продолжается работа установлению всех обстоятельств дела и коррупционных фактов, а также по возмещению ущерба государству.